由台灣囝仔陳坤揚、林愷澤與跨國團隊打造的全碳纖維單人座Antelope飛行車，長度僅房車一半、重量約10公斤，今年初在杜拜成功飛行。（Bellwether提供／曹婷婷台南傳真）

由台灣囝仔陳坤揚、林愷澤與跨國團隊打造的全碳纖維單人座Antelope飛行車，今年初已在杜拜成功飛行，圖為林愷澤與飛行車模型合影。（曹婷婷攝）

相較於目前各國打造的飛行車多仍停留在有翅膀或螺旋槳的階段，Bellwether打造全碳纖維單人座Antelope飛行車。（Bellwether提供／曹婷婷台南傳真）

全球爭相投入研發飛行車，台灣也不缺席，陳坤揚、林愷澤2位八年級年輕人鑽研飛行車7年，去年在英國創業，打造全碳纖維、汽車半尺寸約2.4公尺的飛行車，今年初在杜拜試飛成功，且車體跟一般房車無異，相較目前市面飛行車仍有巨大翅膀或螺旋槳，刻正優化飛行效率，目標是實踐在城市飛行的願景。

「我們的飛行車不是放大版無人機，也不是縮小的飛機，它就是1台車。」飛行車被看好是未來交通新趨勢，陳坤揚、林愷澤就讀英國皇家藝術學院期間，在英國創立跨國的飛行車公司Bellwether，打造全碳纖維單人座Antelope飛行車，長度僅房車一半、重量約10公斤，年初在杜拜平穩試飛5分鐘，讓團隊振奮不已，明年初將驗收原型機開發。

28歲林愷澤和27歲陳坤揚是大同大學工業設計系同窗，尤其，陳坤揚對於革新交通產業有使命感，認為汽車發明100多年歷史，為什麼不做能飛行的車？2015年設計出可離地30公分懸浮車，「車子會飛不是科幻電影」，此後，「打造飛行車」成為兩人畢生職志，並到英國皇家藝術學院攻讀智慧移動領域，朝夢想前進。

「看到它成功飛起來，很感動。」林愷澤說，因疫情關係，團隊原本計畫今年在美國設立研發據點，最終落腳家鄉台南，除了致力研發，也串接工研院、成功大學等產學能量，希望整合台灣相關產業的豐厚基礎，接軌世界。

林愷澤說，過程到處找資源、籌募資金，因近年無人機技術純熟，讓飛行門檻降低，相較國外飛行車多有翅膀，難以在城市高樓大廈穿梭，也無法實現城市飛行的願景，他們完成的機種外型沒翅膀，採8顆渦輪、半自動駕駛，外型與房車無異，預計2023年完成全尺寸機種試飛，飛行可達1.5小時。

林愷澤說，空中開車不同於開車上路，非人人都能往天上飛，除了飛行車價格不斐，且後續飛行規範、如何認證考照等程序，還有一段路要走，目前正在努力建置視覺化交通系統、基礎設施等，初期將朝空中競賽的高端體驗打開市場。

(中時 )