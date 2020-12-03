橫山台三線棉被裹屍案的徐姓主嫌。（取出臉書／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣橫山鄉境台三線上月13日發生「棉被裹屍」案，52歲彭姓男子疑債務糾紛，遭人殺害後遭棉被裹屍丟在自己BMW轎車後座，警方循線追查4名關係人均被檢方羈押，在逃的徐姓主嫌3日凌晨潛回芎林住處，清晨在睡夢中被警方逮補歸案。

徐姓主嫌在上月19日原要投案，但並未現身，警方持續追查他可能落腳的地點，並研判他可能會趁機回芎林的透天住家，埋伏幹員今天凌晨發現徐嫌暗中潛回家，專案小組隨即趕赴現場準備展開圍捕。

在清晨7時許，專案人員發現徐宅的玻璃門窗未上鎖，以迅雷不及掩耳之勢將在睡夢中的徐嫌逮捕歸案，目前正由警方進行偵訊中。

遭「棉被裹屍」的彭男，上月13日被發現時僅頭、腳裸露在外，頭骨爆裂，全身有明顯傷痕，雙腳腳筋並被挑斷，鑑識人員到場採證確認是殺人案，停車地點並不是命案第一現場，警方隨即成立專案小組偵辦。

專案小組研判，彭男應在他處遭凶手凌虐，雙腳腳筋被刀挑斷，身上有刀傷和鈍器傷痕，頭部遭鈍器毆擊後喪命，凶手用棉被包裹屍體放在轎車後座，可能要載到山區棄屍，未料開到台三線北上66公里處撞到分隔島，只好連屍帶車丟在現場逃逸。

專案小組調查彭男有多項毒品和槍砲前科，懷疑彭男可能因債務糾紛喪命，調閱台三線週邊監視器畫面，循線找到劉、彭、湯、鄭等4名關係人，4人矢口否認涉案，檢方認4人有串證滅證疑慮，向法院聲請羈押禁見獲准。

4名關係人供出徐姓男子是主嫌，案發後訊息全無，不知所蹤。據了解，徐男為躲避警方追查，在新竹地區四處躲藏，近日還企圖購車「跑路」，警方展開全面圍堵，並透過其親友策動和勸說下，徐男原要在19日下午2點半在竹北投案，但並未依約現身。

徐男透過友人稱，他和彭男曾去處理1條2百萬元的帳，好要將錢均分，最後他被誣陷吞錢，連自己的轎車都被彭強行典當，讓他懷恨在心，決定要教訓彭男。

彭男剛動完心臟支架手術，被徐男等人押走後不堪受虐，喪失意識，半路上沒呼吸，開車徐男再回頭查看時撞上台三線分隔島，只好找來友人接應逃離現場。

(中時 )