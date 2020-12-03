大陸氣質女星江疏影今年以電視劇《三十而已》再攀演藝事業高峰，江疏影不僅人氣爆棚，在各時尚活動、代言都可以看到江疏影，而江疏影昨（2日）則現身上海出席「2020 COSMO時尚盛典」，江疏影身穿深U開高衩禮服，讓她好身材全都露，不過工作室卻出賣江疏影真實體重，數字曝光後讓網都不敢置信。

江疏影昨身穿藍色細肩帶深U開高衩長裙，她肩上和腹部的繡花設計，讓江疏影看起來彷彿是被花藤纏繞，舉手投足仙氣爆棚，江疏影另一套則是金色亮片深V禮服，低胸設計不只讓她傲人上圍呼之欲出，前短後長的裙襬，更是讓江疏影的一雙美腿若隱若現。

身穿金色亮片深V禮服的江疏影，氣勢十足。（圖／取材自江疏影微博）

不過女神的美是辛苦且要付出代價的，江疏影昨深夜就在微博直呼：「餓了一天...此刻已無力吃飯」，這時工作室就跳出來曬出江疏影的體重照「誰的腳認識嗎？體重讀一下！（喔對了，正在點外賣）」。

只見體重計的數字是120斤（60公斤），網友看了都不敢置信，纖細的江疏影居然有120斤，而工作室也強調：「沒有人踩秤！沒有人掛在她身上！沒有作弊，她今天就是120」，只能說當女明星好難。

江疏影微博全文。（圖／取材自江疏影微博）

(中時新聞網)