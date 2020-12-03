2019年台灣顯示科技產業產值達1.4兆元，就業人口15萬人，面板出貨居全球第二。但全球顯示科技產業面臨激烈競爭，有鑑於台灣顯示科技與應用產業的重要性，行政院科技會報辦公室於2019年7月9日召開「智慧生活顯示科技與應用產業策略(SRB)會議」，會後規劃「台灣顯示科技與應用行動計畫(2020-2024)」，全期程預期投入新台幣177億元。

配合政府未來四年推動「台灣顯示科技與應用行動計畫」及防疫相關醫療解決方案的需求，台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)召集9家會員廠商，將連袂於台灣醫療科技展期間展出「ICT智慧醫療與健康解決方案專區」。專區廠商將以ICT產業累積的技術能量，提供智慧醫療、健康照護及防疫的解決方案。

COVID-19疫情後，改變人們生活型態，也衍生出醫療科技的新需求商機。本會首度召集會員廠商參加台灣醫療科技展，參展廠商包括: 友達、群創、旗下新創公司睿生光電、達運精密、觸控面板廠業成集團、睿能資訊、鈺緯科技、奇賓機械、昱凱科技與美橙科技等。

展示項目包含兩大類：1. 個人：穿戴生理監測、個人防護或預警…等。2. 預防、診斷及醫療、健康照護：醫療級顯示器、X Ray 平板影像感測器、防疫裝置&醫材、病房互動資訊系統、診斷/醫療設備後端系統、醫療機器人…等。 友達提供超高解析度(4K2K))面板，由凌華再製造成醫療用手術一體機、顯示螢幕色彩真實，讓觀看者充分掌握手術實況，透過螢幕連血管、器官細微處都能清楚辨識；除在手術室裝攝影鏡頭拍攝即時畫面，讓現場醫護人員觀看，也連接到中控室及其它地點，便於監看畫面，提供意見協助手術，也可供實習使用，目前已獲德國漢諾威當地醫院採用。 群創旗下的睿生光電的X-Ray FPD從關鍵零組件到整機都是國產，並且生產全球超過5成以上的數位X光關鍵TFT 零組件，新型冠狀病毒(COVID-19)全球性疫情衝擊下，胸腔X-ray的受檢驗患者數量過多，造成醫護人員的極大壓力。

利用AI技術來輔助醫護人員在判讀X-ray時給予可疑病徵的資訊，成為醫師的眼睛協助病灶的精準快速判讀，降低防疫缺口的發生。

達運精密2020年在台中廠取得ISO 13485的醫療顯示器認證，本次展出醫療相關產品開發成果。 包括抗菌電子窗簾板材、無磁性醫療面板、醫療裸眼3D顯示器 、醫療用數位床頭卡 、衛生教資訊看板產品與高畫質超音波顯示器。

其中，抗菌電子窗簾板材同時兼具抗菌與隱私需求，適合應用於隔離房或嬰兒房。無磁性醫療面板，通過N45磁力檢測，可以防止對精密醫療儀器的干擾，適合應用在核磁共振等精密儀器檢驗場所。醫療裸眼3D顯示器，採特殊光學設計，不需配戴眼鏡，搭配內視鏡使用，可以完整呈現實境般的3D感受。衛生教資訊看板產品與醫療用數位床頭卡，採用極低耗電，護眼無藍光與環保的電子紙顯示器. 建構無紙化無菌醫療環境。其中醫療用電子紙床頭卡可以提供病患即時資訊，未來更可以搭載各種感測器即時監測病患體溫、活動量等等生理狀態，提供醫護人員詳細訊息，做好即時健康照護。

睿能資訊睿能提供「智慧醫院解決方案」，如智慧床頭卡/智慧房門卡、床邊互動系統、Kiosk生理量測、室內定位系統零等待無焦慮App等，透過各種ICT產品及IoMT的技術，先後成功導入到台大癌症醫院、台大金山分院及國內各大醫院，並在2019年拓展到海外市場。睿能資訊提供最佳的解決方式-智慧床頭卡/智慧房門卡，透過如電子書一般的數位化顯示器，無需背光。無論白天強光或夜晚病房低光環境，都能讓醫療照護人員以最自然方式，讀取資訊也不會像液晶TFT顯示器的強光，打擾病人夜間休息。

智慧床頭卡/智慧房門卡上資料不再需要由人工手寫更新，透過與醫院端的HIS/NIS系統直接連線，資料的準確性與及時性不會有任何失誤。在病人資訊隱私方面，除了裝置設備在無線通訊有加密保護防駭，同時也有兩道防竊機制，以最佳方式保護病人資訊。 鈺緯科技主打新產品”ORION醫療影像傳輸解決方案”以手術房為核心發展到整間醫院，整合手術影像傳遞、手術排程、病歷資訊等多個院內不同資料平台和設備，直覺好操作的介面，並支援手術多方畫面錄影於避免醫療糾紛用途。

適用於Digital OR, Hybrid OR 和 DSA，旨在帶給醫護人員智能、穩定、高效率的工作流程體驗。新品ORION最大的優勢在於將所有裝置都用區域網路串在一起，IP化後硬體架構簡化好管理，能無痛融入院內原有網路系統。除了建置的低門檻特特性，ORION能以近乎無延遲的傳輸清晰無失真的4K醫療影像，並能將所有手術房統整監控、更新、管理通盤掌握，大幅提升使用效益。 奇賓機械目前開發出氧氣機、氫美養生機等周邊配管接頭；與醫療院所合作開發血壓計、洗腎機、氧氣、空氣用之快速接頭，及鋼瓶接頭等相關醫療應用之軟管接頭，協助國內醫療客製配件開發，提高國內醫材自製化。

美橙科技提供機械手臂、自動化設備、智能化軟硬體整合，提供客戶多元化的解決方案，朝向協助客戶實現智慧醫院為服務目標。 業成集團將展出跌倒偵測、手勢辨識、肢體偵測、心輸出量測器、智能開關以及醫療用觸控顯示器等產品，可應用於智能安全照護等多元電子化整合服務領域。是觸控顯示及智能感測的整合專家。

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