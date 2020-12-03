工紙大廠榮成（1909）的循環經濟商業模式，2日獲頒2020第二屆《臺灣循環經濟獎》企業傑出獎，代表榮成的循環經濟不只是回收，也創造出經濟價值。

榮成使用回收廢紙作為主要生產原料，以高效率利用資源的環保高新技術，解決廢棄物問題，進一步製造生活必需的紙製品，視循環經濟為一個資源可恢復且可再生的經濟和產業系統。

早在1978年成立之初，榮成就以回收瓦楞紙箱為原料，生產再生瓦楞紙箱用紙，開啟邁向循環經濟的序幕，此後榮成將高效率利用資源技術視為企業使命，透過再生纖維利用、節能生產、節水生產、 空污、水污、減廢處理及空間利用五大項技術，串聯起循環經濟價值鏈。

2003年是榮成從多角化經營走向專注化的關鍵元年，為達到低成本及高效率資源循環利用的目標，捨棄新聞紙、文化用紙及家庭用紙市場，專注於發展工業用紙生產線，單一化經營的結果，能夠深化綠色製程，專注在從原料到成品的每個製程中將各項能源、資源發揮到極致。

榮成表示，2019年公司在台灣各廠區使用回收廢紙，佔產品原料比重已達96.06％，另在產品製程所產生的廢棄物也都有再利用的管道，形成能源、資源循環的經營模式。

榮成遵循BS 8001指引將營運模式轉型為循環經濟模式，創造經濟、環境和社會的最佳效益，將工業用紙的「低碳造紙整體解決方案」循環經濟流程系統化，包含推展廢紙得率提升改善、廢紙混合物再利用、厭氧沼氣再利用、污泥回收處理系統及廢熱回收提升計畫等五項方案。

榮成的「低碳造紙整體解決方案」，可提升廢紙纖維得率並減少廢棄物產出，整體方案年化經濟效益可減降營運成本及委外處理費用合計3.79億元，煤炭年減量31,612噸，廢棄物年減量41,015 噸，每年減少碳排放量 42,353 噸-CO2e，未來將持續發展更多創新的循環經濟作法及精進既有方案。

(工商 )