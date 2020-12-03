疫情在全球如火如荼地展開，卻絲毫沒有影響到韓國政府累積外匯存底實力。最新出爐的韓國11月外匯存底，不僅是今年以來已連8月走高，同時也創下49年來最高金額。

根據韓國央行(BOK)最新報告，主要受到外資回流的推波助瀾，韓國11月外匯存底高達4363億美元，較10月多增加98.7億美元。不單單出現從今年4月以來，連8個月都是上升局面，同時，更是創下自1971年來，外匯存底金額最多的一個月。

韓國央行統計，外匯存底內國外有價證券占比約九成，10月期間較9月多增11%。至於存款項目則占了約近7%，10月月減1.2%。至於占比1.1%黃金產品，則沒變動。

韓國央行雖然很會賺，但僅位居全球第九名。報告同時顯示，至10月底為止第一名還是有3.12兆美元的中國大陸，但出現月減近15%現象。第二名是鄰居日本，擁1.38兆美元，也月減5.4%。同樣是以出口為導向的台灣，則排全球第六位，有5012億美元，較9月增加1.6%。

(時報資訊)