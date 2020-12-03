新北大橋驚傳墜落事故 33歲男倒草叢送醫不治 09:192020/12/03 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新北大橋3日傳出民眾墜橋事件，警消趕往現場時，該男已失去呼吸心跳。（民眾提供／林金池新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區新北大橋今（3日）凌晨0時傳出一名男子墜落橋下，有民眾向警消通報，其33歲的男性友人透露尋短的念頭，隨即斷訊，因擔憂而報案。警消循線前往新北大橋，發現該男已墜橋，倒臥草叢中無呼吸心跳，並在事發現場發現該男的機車與包包，經送醫仍不治。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時新聞網) #新北大橋 #墜橋 #33歲 #草叢 #警消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7歲小妹妹訂餐 開門驚見「42名熊貓外送員」 09:182020/12/02 生活 瑞芳台2線18歲騎士過彎打滑 衝撞聯結車又撞轎車不治 10:292020/12/01 社會 小31歲嬌妻讚他體力好 69歲白髮名導陪兒玩耍「雙手扶腰」 20:002020/12/02 娛樂 7旬爺外出買菜昏倒路旁 頭份警積極協助返家 17:352020/12/02 社會 20歲男偶像爆服藥過量送醫 暫停演藝活動 21:262020/12/02 娛樂 失聯國道警官石碇尋獲 倒臥溪谷已無生命跡象 17:192020/12/01 社會 國道警官登山失聯尋獲 急救不治 04:102020/12/02 地方新聞 狠母囚子28年！41歲男腿腐爛長瘡、牙齒沒了 09:112020/12/02 搜奇 奧迪轎跑車迴轉撞飛黃牌重機騎士 送醫傷重不治 18:132020/12/02 社會 高雄市驚傳下水道沼氣奪命 2工人送醫不治 22:212020/12/01 社會 社會熱門新聞 老翁中天電視門口自焚 大喊「不要過來」下秒成火球 - 社會 BMW「棉被裹屍」主嫌逃回芎林 睡夢中落網 - 社會 「西螺羅志祥」被騙吞威而鋼 遭138公斤乩童口交崩潰提告 - 社會 留美生開奧迪跑車迴轉 同向科大生騎重機直行撞上傷重不治 - 社會 結婚淘金術1／清大渣男狂娶6妻當提款機 離婚也甩不掉他還用性愛片勒索 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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