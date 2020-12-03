新北市三重區新北大橋今（3日）凌晨0時傳出一名男子墜落橋下，有民眾向警消通報，其33歲的男性友人透露尋短的念頭，隨即斷訊，因擔憂而報案。警消循線前往新北大橋，發現該男已墜橋，倒臥草叢中無呼吸心跳，並在事發現場發現該男的機車與包包，經送醫仍不治。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)