台鐵觀光列車「鳴日號」昨天傳出，一名調車人員雙腳卡在月台。交通部長林佳龍今日受訪時表示，該意外事件是在試車時，站務人員受傷，所幸第一時間搶救得宜，算是輕傷，至於在工作規範上跟具體執行過程有無需要改進部分，台鐵已經在檢討。

此外，台鐵局再遭爆，有旅客發現，列車長要跪在地上扳開車廂下考克（把手），車門才打得開。林佳龍今表示，執行部分會請台鐵進行檢討。

立委洪孟楷表示，台鐵的解釋是因為宿舍搬移，新制造成，看到此畫面妥適嗎？因工作需要要如此開關門，若是自己的親人如此工作，任誰看了都會於心不忍。是否能快檢討不要再有類似事件發生？

林佳龍激動反駁，這是個案，應該問一般性還是特別，媒體通常針對某個片段，照片裡許多人，當時是檢查列車狀況，是在改善檢討SOP的畫面，並非一般性常態。

林佳龍說，台鐵有標準作業程序，安全是第一，台鐵車種很多，在人力方面需要更多訓練，妥不妥，安全第一，應尊重台鐵的專業，也將請台鐵檢討。

台鐵局副局長朱來順表示，一定會改善；他解釋，只要打開車門的裝置步要裝在車底下就好。而且新制剛實施，還需要時間檢討。

(中時 )