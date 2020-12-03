一名70歲老翁昨天到中天電視台門口自焚，事後立即被送醫。對此，前高雄市長韓國瑜今天表示，不論政治立場為何，都應該珍惜寶貴的生命，千萬不要做出傷己、更傷家人心的行為。他也向政府喊話，「人民血淚的聲音，你聽見了嗎？」

韓國瑜表示，關於今晚有民眾到中天電視台門口自焚一事，我深感痛心，在此呼籲所有好朋友，不論你的政治立場為何，都應該珍惜寶貴的生命，千萬不要做出傷己、更傷家人心的行為。

韓呼籲執政黨，現在全台灣的百姓正因為失去言論自由而民怨沸騰，執政者居上位，應該想的是如何傾聽人民聲音，如何將權力用在對的地方，期盼執政黨能因此事而有所警惕、懸崖勒馬，不要再繼續傲慢下去、置百姓的心聲於不顧。

國民黨立委許淑華也感慨，30年過去了，台灣的言論自由「不進反退」，在一言堂的寡頭專政下，30年前和30年後的政府都因為下令媒體噤聲而逼出絕望的人用燃燒生命的方式表達支持言論自由的信念。真心希望在民進黨的專制下，老先生的悲劇會是最後一個。呼籲大家愛惜生命。

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(中時 )