知名造型師李明川有多年租屋經驗，幾年前住的那個房子及在裡頭發生的故事，讓他永難忘懷，他在節目上分享當時以相對便宜的價格租到寬敞大房子，住了幾年在他身上沒發生衰事，反倒異常幸運，但之後接手他續租的友人，卻跟他說了詭異的經歷，讓他不禁心底發毛。

李明川作客《命運好好玩》節目，分享多年前租了一個房子，位於台北市且格局方正有30幾坪，但租金才1萬8，他住起來也很舒適，因此一住就是6、7年，當時他結識一個住附近的朋友，很自然邀他來家裡作客，但朋友每次來都會表示頭暈不舒服，李明川覺得對方是不是不想跟他交朋友，所以藉故這樣抱怨，因此跟對方漸行漸遠。

一段時間後，他偶然遇到對方，聽他在說當時住的房子屋況不好，剛好李明川要搬家了，就把房子介紹給他，朋友於是續租下來，沒想到1、2年後，兩人在路上遇到，自然聊起房子的事情，朋友說有找室友同住，對方竟每晚帶不同的人回來夜夜笙歌，被李明川笑：「關你什麼事」，但事情沒這麼簡單。

朋友後來告訴他，其實透過管道得知屋子裡「有淫鬼同住」，已在房子裡很久了，請李明川回憶住那裡時，有沒有奇怪之處？李明川思考後才驚覺當時約會有多一點，而且「早上忙、晚上也忙，我都不會累」，朋友表示當年會接受他的續租邀約，其實「就是淫鬼把我勾進去」。

朋友表示，他入住後睡的房間跟李明川不同，裡頭住著一對活潑的小男孩、小女孩，這房間在李明川入住期間，是被拿來放工作用的道具，據悉，小朋友們對他的道具很感興趣，意外幫助他的工作，李明川說那幾年他事業運可以說飆升到顛峰，反倒是被鬼幫助了，超奇特經歷讓現場眾人嘖嘖稱奇。

(中時新聞網)