香港性感女神邱淑貞嫁給時裝富商沈嘉偉，便淡出演藝圈專心相夫教子，夫妻倆育有3女，其中19歲大女兒沈月因神複製媽媽的美貌，被封為「最美星二代」，每每發出美照都會引發討論，日前她曬出仙照，又再度掀起討論，清新氣質讓網友全都戀愛。

沈月在萬聖節上傳一系列美艷九尾狐變裝後，已經沉寂一陣子沒有發文，2日終於更新動態，只見她優雅喝著咖啡，穿著宮廷風的荷葉邊蕾絲鏤空上衣，將一頭烏黑長髮梳成公主頭，臉上畫著淡妝，再以小耳環點綴，沈月對著鏡頭露出甜美笑容，一雙大眼電暈了一大票粉絲。

沈月也在文中提到，這張照片已經有一段時間了，但還是融化了粉絲們的心，紛紛激動直呼，沈月的氣質和美貌都更勝當年的邱淑貞，「基因強大，真好看」、「眉眼間有邱淑貞的影子，真的好漂亮」、「女神再現」、「終於有一個趨於母親美貌的港星星二代了」、「比她媽媽好看欸」。

10月萬聖節沈月扮成九尾妖狐，美艷的模樣令人看傻了眼，但其實今年4月，她曬出自拍照，才一度被指出臉變圓潤，遭質疑是否發福，時隔3個月後她再發美照，又恢復成小巧的瓜子臉，精緻的五官也令人讚嘆邱淑貞的基因強大。

(中時新聞網)