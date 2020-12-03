中央流行疫情指揮中心日前宣布從本月１日起啟動「秋冬專案」，要求應在８大場所時均要配戴口罩，但近日傳出有立委搭乘高鐵時未配戴口罩，對此，衛福部部長陳時中指出，秋冬專案已經開始了，保護自己也要保護他人，但還是要勸導不聽才會開罰。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部等部會針對「原住民藥用植物及台灣原生藥用植物之發展現況」專案報告。

至於有傳出有民眾進入超商未配戴口罩，遭開罰一事，陳時中則說，沒有收到這樣的報告，但目前秋冬專案已經開始，勸導不聽就會開罰；媒體詢問疫苗採購進程、施打期程，陳時中指出，要看進貨的時程，「目前還在談」。

近日也傳出有長榮航空空服員在居家檢疫期間「趴趴走」遭開除一事，陳時中說，「我們瞭解有這樣的情況，但屬於內部公司治理的問題」。

而明天起中央流行疫情指揮中心暫緩印尼移工來台２周，恐影響長照家庭，陳時中提及，「還是防疫優先」，但會媒合其他國家移工、期滿移工媒合，也希望透過長照2.0等方向努力協助。

(中時 )