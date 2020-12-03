《Pornhub》是目前全球最大的色情影片網站之一。近日，有女網友發現《Pornhub》網站一段「大師開講」影片，片長1分多鐘，按讚數竟達91%，而底下更有不少網友的留言，讓她嘴角失守直呼「師傅果然厲害」。

原PO 1日於論壇《Dcard》發文指出，「小妹我在某色情網站上看到這個影片，我笑了」。她表示瀏覽《Pornhub》網站時，不經意發現一段片長1分多鐘的影片，點開看片中主角竟是淨空法師，內容則是講述《般若波羅蜜多心經》的色即是空，空即是色。

該影片底下的留言，讓原PO嘴角失守。（圖／翻攝自Dcard）

原PO看完這段笑到不行「我濕了，是眼角濕了」。她透露片長雖才短短1分鐘，但點讚竟高達91%，其中有不少網友因這段影片而「頓悟」，更在下方留言「大師我悟了」、「謝謝大師開悟，我戒了」、「百善孝為先，萬惡淫為首」、「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如电，當作如是觀，阿彌陀佛，善了個哉的」。

此貼文一曝光後，不少網友看了都笑翻，「我佛慈悲」、「只要你懂師父，師父就會幫你」、「修行人真的會吸引善欸！好神奇！就算被放到色情網站也不會招來惡言惡語」、「為什麼Pornhub會出現這個啦！笑死」。

(中時新聞網)