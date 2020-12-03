日本共同社報導，日媒朝日新聞社業績不振，今年4月到9月大虧逾400億日圓，目前正研擬到2023年度為止，募集300名員工自願離職，將提供特別退職金、協助再就業等支援服務。

日本媒體朝日新聞社11月30日公布2020年4月到9月的期中決算（中間連結決算），因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情等因素，淨損益共虧損419億日圓（約新台幣115.8億元），時隔9年首度出現赤字，社長渡邊雅隆為負起責任，有意在明年4月離職。

朝日新聞社為進行組織改革、改善業績，目前正研擬到2023年度為止，募集300名員工自願離職，將先向工會提出100人以上的具體離職提案。根據官網9月資料，朝日新聞社全社共有4345人。

朝日新聞社規劃在2021年1月12日到3月22日，募集100人以上自願離職，以在職10年以上、45歲到64歲的員工為對象，原則上在明年5月31日離職。

此外，朝日新聞社將考量年收與年齡，對自願離職者提供特別退職金，最高5000萬日圓，並提供再就業的支援服務等。

(中央社)