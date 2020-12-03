冷空氣增強，今天清晨各地平地最低溫降到14、15度，氣象達人彭啟明表示，這波冷空氣最低溫時間點在今天到周六或周日(5、6日)清晨，空曠地區低溫跌到14、15度，都會地區低溫16、17度感覺更冷，下周一二(7、8日) 冷空氣又增強，溫度再往下跌，連冷6天到下周三(9日)北台灣才會回溫。

彭啟明在臉書指出，這一波冷空氣南下，最冷時間點落在今天到周六或周日清晨，會有更多空曠地區低溫跌到14、15度，都會地區16-17度，感覺變冷，特別是15度上下的溫度，是台灣人會覺得冷的溫度，周六、周日白天有機會稍微回溫，但下周一二冷空氣又增強，溫度將再往下跌，白天雖稍微回溫一些，但只有一兩度的差別。

彭啟明說，預期到下周一二都還是冷空氣影響的天氣，下周三四之後溫度回升一些，水氣減少，仍維持東北風型態，北部、東部轉乾，和這幾天每天下雨會有顯著差別，可能持續到下周末。

彭啟明表示，降雨方面仍以東北角北海岸，北部山區到宜蘭花蓮，尤其宜蘭的南澳，降雨頗多，中南部雖然較晴朗，但溫度早晚都下滑，涼意顯著，須注意保暖。

冷過一波又一波！戴立綱曝「這區域」低溫下探15度

(中時新聞網)