隨著南韓女團TWICE人氣攀升，各地都出現她們的「分身」，有個來自香港的女生Jeannie，因某些角度神似周子瑜，在網路上掀起熱烈討論。

Jeannie在網劇《唔通佢有朋友》飾演女主角，和一個意圖追求她的宅男吃飯。畫面中，Jeannie留著中分微捲長髮，突顯立體的五官，身穿白色低胸貼身衣小露事業線，不管是低頭用餐或使用手機，一顰一笑都有周子瑜的影子，即便對話不多，還是引起網友關注，紛紛詢問Jeannie到底是何方神聖。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

Jeannie也出演過香港Rapper「Tyson Yoshi」的MV《Something》，她隨性地將頭髮綁起，身穿紅色小碎花低領短洋裝，露出深溝北半球及美腿，對著鏡頭甜笑、放電，女神氣息展露無遺，吸引更多網友觀看，留言讚嘆：「一開始的女生好清純」、「紅衣女有幾分神似周子瑜」。

Jeannie在MV中形象甜美清純。（圖／YOUTUBE影片截圖）

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許多網友認為Jeannie有子瑜的美。（圖／YOUTUBE影片截圖）

根據港媒報導，Jeannie今年22歲，instagram的粉絲有1.6萬，從照片可以看出她鄰家女孩的一面，轉到側面更有周子瑜的氣息，雖然目前作品並不多，但未來的發展備受外界期待。

(中時新聞網)