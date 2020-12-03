軟性銅箔基板(FCCL)廠—新揚科(3144)公告公司收到母公司日本有澤製作所公開收購通知，日本有澤製作所預計以每股價格36元公開收購新揚科發行股權，業界認為，日本有澤製作所近幾年專注在電子關鍵材料開發，而軟板應用日益廣泛，此次公開收購新揚科將進一步強化有澤製作所在上游材料的佈局，受到母公司公開收購激勵，新揚科股價跳空開高，逼近收購價36元。

5G、電動車等新應用興起，加速各產業整併腳步，日本廠商因大陸及台灣廠商製造技術大躍進，近10年專注佈局電子上游材料領域，有澤製作所早期以傳產產品為主，之後跨入電子材料開發，目前有澤製作所約60%業務與軟板相關，另有PCB、航太絕緣包裝材料及半導體材料等，有澤製作所本就是新揚科的大股東，持有新揚科約52.3%股權，此次公開收購新揚科，提高對新揚科持股，業界認為，此舉是看好軟板產業前景，希望能藉由資源整合，擴大在軟性銅箔基板的佈局。

根據有澤製作所公告，預計今年12月8日至明年1月26日以每股36元公開收購新揚科發行股權，公開收購下限為17.7%，上限為47.7%，若全數收購，總金額約17.28億元。

因應5G時代來臨，高頻高速材料需求強勁，新揚科近兩年投入不少資源開發新產品，包括：應用於手機天線、Type C、USB 4.0及穿戴裝置AR/VR的MPI材料，除高頻高速材料，新揚科終端產品也擴增至無線耳機、智慧音箱、藍芽折疊式鍵盤、電動車電池等，產品組合優化讓新揚科今年營運在智慧型手機需求疲弱下，獲利卻比去年好很多；新揚科前3季合併毛利率拉升至16.48%，年增0.73個百分點，稅後盈餘為1.61億元，年成長50.47%，每股盈餘為1.6元，累計前10月合併營收為23.79億元，年減0.46%。

隨著5G手機換機潮開始顯現，且NB、平板需求可望延續到明年，搭配AR/VR新應用，新揚科不僅今年獲利有機會超越2017年，明年亦可望穩定成長，新揚科預估，明年MPI材料佔營收比重可望上看10%，明年營收及獲利可望比今年好。

(時報資訊)