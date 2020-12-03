美國眾議院周三通過一項法案，在川普總統卸任之前提供另一個對付北京的工具，根據該法案，如果中國企業不完全遵守美國的審計規範，美國有權讓這些公司在美國證交所下市。

在今年5月獲參議院一致通過後，美國眾議院周三也全數表決通過這項法案，接下來將送交給川普，白宮表示川普料將簽署該法案完成立法。

如果外國企業連續3年未能通過「美國上市公司會計監督管理委員會」（U.S. Public Company Accounting Oversight Board）的審計規定，這個「外國公司問責法案」（The Holding Foreign Companies Accountable Act）將禁止這些公司股票在美國任何交易所掛牌。該法案亦要求上市公司必須揭露他們是否為外國政府所有或掌控。

儘管該法案適用於任何外國公司，但其立法主要針對電商巨頭阿里巴巴、科技公司拼多多與石油巨頭中石油等此類在美國上市的中國企業。

與共和黨參議員John Kennedy共同撰寫該法案的民主黨參議員Chris Van Hollen發布聲明表示，在投資看似合法的中國企業後，美國投資人被騙走了錢，這些中國公司並未被施予與其他上市公司相同的標準。Kennedy則表示，中國利用了美國的證交所來「剝削」美國人，因此眾議院加入參議院一起拒絕這個不利的現況。

(時報資訊)