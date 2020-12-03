台灣證券交易所上市審議委員會12月4日將審議志強國際(6768)申請股票上市案，該公司資本額17.42億元，申請上市時淨值110.25億元，主要業務：以代工鞋類及球類產品製造為主要業務，主要產品可區分為運動鞋、休閒鞋及球類三大類。

該公司2017到2019年稅前淨利25.86億元、18.86億元、14.54億元，每股稅後盈餘12.37元、8.09元及6.02元；今年前3季稅前盈餘2.93億元，每股稅後盈餘0.94元。

(時報資訊)