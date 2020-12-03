《證交所》志強國際明天上市審議 09:252020/12/03 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所上市審議委員會12月4日將審議志強國際(6768)申請股票上市案，該公司資本額17.42億元，申請上市時淨值110.25億元，主要業務：以代工鞋類及球類產品製造為主要業務，主要產品可區分為運動鞋、休閒鞋及球類三大類。 該公司2017到2019年稅前淨利25.86億元、18.86億元、14.54億元，每股稅後盈餘12.37元、8.09元及6.02元；今年前3季稅前盈餘2.93億元，每股稅後盈餘0.94元。 (時報資訊) #上市 #志強國際 #淨值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》展碁國際通過上市審議會審議 07:442020/12/03 財經 資訊月賣福袋 宇峻Q4進補 04:102020/12/03 產業．科技 《熱門族群》新普、西勝11月營收雙攀峰 Q4營運不看淡 11:072020/12/03 財經 《金融股》長利可期 京城銀穩揚 10:512020/12/03 財經 《國際金融》美國會通過法案 陸企不守規定就下市 09:252020/12/03 財經 大陸經濟持續升溫 債市看俏 04:102020/12/03 投資理財 《證交所》權證災難 證交所：下單未控管導致系統超載 07:442020/12/03 財經 美眾院通過外國公司問責法案 嚴審上市中企 07:092020/12/03 國際 《電子零件》外資不賞臉 聚鼎「績」情點不燃 11:412020/12/03 財經 ADR催動 台積今戰500元 04:102020/12/03 財經要聞 財經熱門新聞 川普2殺招逼死陸企 謝金河爆背後暗挺兩大台廠 - 財經 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 印度禁陸App效果太烏龍 連政府機關都還在用 趕走的只有投資 - 財經 新法實施後 結清後減薪回聘 恐重罰150萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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