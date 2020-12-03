聚陽(1477)為因應訂單的成長，2021年將加快擴產速度，預估全年產能將提升15-20%，高於過去平均的10%，因此公司決議辦理2,200萬股的現金增資；此舉亦顯示公司對未來展望相當看好，目前越南由於小廠倒閉，因此招工相對過去容易，印尼也持續在增產中。

法人預估2020年聚陽營收256.8億元，年減5％、毛利率22％、稅後淨利21億元，年增11%，EPS 9.6元；預估2021年營收307億元，年增近2成，毛利率20％、稅後淨利22億元，年增6％，EPS 10元。

今年受新冠疫情影響，消費者在家時間大增，即使在封城時期，也能透過電商平台訂購居家服飾，第三季聚陽的營收與獲利率因而受惠；展望2021年，居家的趨勢仍在，聚陽也感受到品牌客戶對於運動服飾的下單預估大增，在家運動的相關服飾將有不錯的表現，預期聚陽2021年運動盤有機會達到3~4成的年增幅度，優於預期。

聚陽客戶包括國際品牌及各通路，GAP、Kohl’s、Target、Fast Retailing、Wal-Mart等，銷售地區美國佔75％、亞洲佔24％、歐洲佔1％；產能方面，2019年越南39%、印尼32%、柬埔寨21%、中國4%、菲律賓4%。

(時報資訊)