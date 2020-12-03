長榮航空有空服員被爆料，在居家檢疫期間趴趴走，已經被長榮航空被開除。交通部長林佳龍說，這屬於航空公司的管理以及涉及離職人員有無違反規定，交通部有去了解，她已經不在公司；就是按照指揮中心的規定辦理。

林佳龍說，指揮中心都有相關規定，航空公司要具體落實；至於個別員工或離職的人涉及違規，就是以指揮中心的要求辦理。

長榮航空表示，公司不論透過多次的內部公告，或是服勤前的簡報，不斷嚴正重申組員在外站及返台後相關注意事項，然有極少數組員未能深切體認自身所肩負的防疫職責，除影響公司聲譽，讓全體組員形象備受外界質疑，甚而可能破壞國家及全體國民整體防疫的努力，恐導致當局後續可能從嚴辦理空勤組員的居家檢疫，而影響公司在疫情當下運行已經非常不容易的客運航班人力調度。

長榮航空重話指出，對於違反防疫規定的同仁，一定本著勿枉勿縱的態度招開人事評議會調查，並依情節輕重議處；對於屢屢違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」之情、漠視大眾健康，另在調查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，實無法適任維護飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作。

(中時 )