HTC（宏達電）今（3）日宣布推出HTC首款馬卡龍真無線藍牙耳機，並提供黑、白經典雙色－香草白及可可黑，建議售價為新台幣999元，於今日起正式於HTC網路商店上架販售。開賣之初提供早鳥優惠，12月31日前選購並享有新台幣899元優惠價另加贈免運費。此外，此刻購買HTC U20 5G的消費者有福了，12月31日前購買HTC U20 5G可尊榮獨享HTC馬卡龍真無線藍牙耳機專屬色款－薄荷綠款，讓你繽紛過耶誕。歡慶年終並推出多樣好禮活動，老客戶至HTC專賣店選購HTC U20 5G可享有最高總價值6,188元好禮。

HTC馬卡龍真無線藍牙耳機搭載新一代藍牙5.0 晶片，具有低延遲及長距離覆蓋優勢，可高速傳輸，連接更穩定，覆蓋範圍達 10 公尺，並可與手機隨時保持同步。此外並配備400mAh充電盒，可提供全天長效24小時續航力。

為讓消費者體驗上更加便利，可依照個人的需求將左右耳機獨立分別與不同裝置配對使用。外型設計上契合耳朵輪廓，加上親膚材質的表面，讓消費者的入耳式體驗能更加舒適穩定，帶來輕巧舒適的音效體驗。

HTC針對12月送禮旺季特別推出年終優惠並延長多項好評優惠大禮。即日起至12月31日止，凡於全台HTC銷售通路購買HTC U20 5G，即可獨享獲得HTC馬卡龍真無線藍牙耳機－薄荷綠款，享受HTC U20 5G 影音娛樂同時，也能無拘無束感受震撼音效。

HTC馬卡龍真無線藍牙耳機共推出兩款經典色彩－香草白及可可黑，建議售價為新台幣999元，今日起正式於HTC網路商店上架販售，預計於本月下旬陸續出貨。今日起至12月31日止購買HTC馬卡龍真無線藍牙耳機還可享有早鳥優惠價新台幣899元再加送免運費優惠。

HTC U20 5G獨享馬卡龍真無線藍牙耳機專屬色款-薄荷綠)。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

此外，全台HTC專賣店及網路商店為回饋喜愛HTC U20 5G消費者，另加碼贈送新台幣3,000元配件購物金。老客戶專屬優惠並延長至12月31日，憑HTC舊機（不限機型）至HTC專賣店及專櫃店購買HTC U20 5G可獲得「HTC多功能後背包（市價新台幣1,590元）」及「HTC保溫餐袋（市價新台幣599元）」，老客戶趁此次機會至HTC專賣店換購HTC U20 5G就有機會獲得加上述各項好禮總價值新台幣6,188元好禮！

此外，選購最新上市HTC Desire 20+消費者也同享優惠，購機贈好禮延長至12月31日止，消費者至HTC專賣店、專櫃店及網路商店購買HTC Desire 20+可獲得「HTC速乾防曬風雨衣」（市價新台幣799元）。

除了搭配HTC手機優惠外，現在購買全系列VIVE產品可獲得VIVEPORT Infinity無限訂閱服務2個月，讓你免費暢玩VIVEPORT VR應用商店內數千款優質VR內容，舉凡藝術、知識教育、人文科學、旅遊探險、健康塑身、多人對打、電影強檔、休閒娛樂等內容皆有。自今日起至12月31日止於HTC專賣店及專櫃店、HTC VIVE授權經銷商（電信門市除外）、HTC VIVE網路商店購買活動指定機款，即可以優惠新台幣9,990元（原價新台幣11,000元）加價購「VIVE Pro/VIVE Cosmos通用無線模組」，讓消費者可享受高階虛擬實境體驗。

(科技)