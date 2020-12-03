「2020台灣醫療科技展」12/3起至12/6於台北南港展覽館盛大展出。其中，以「免疫細胞、幹細胞」兩大主軸為核心技術平台，分別應用於「新藥開發、細胞產品委託製造服務」的長聖國際生技接軌國際，與日本京都大學合作開發iPS細胞治療癌症，將於會場呈現多年來的研發成果。

長聖國際生技總經理黃文良表示，長聖國際生技在新藥開發方面，聚焦在免疫細胞治療癌症及幹細胞（UMSC01）治療急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與COVID-19等重大疾病為主，且目前有4個未來計畫進行中，包含CAR-T、iPS、磁性褐藻醣奈米粒子跟造血幹細胞等，與日本京都大學合作開發iPS細胞治療癌症，研發能量表現亮眼。

在細胞產品委託製造服務方面，因應衛福部公布的特管辦法，長聖國際生技提供國內醫療機構執行特管辦法所需的細胞產品，如DC、DC-CIK、BMSC，且CIK、Gamma-Delta T持續開發與申請中，期望嘉惠更多病人。

黃文良表示，長聖的異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）用於治療COVID-19，除已獲台灣衛福部核准恩慈療法（衛部醫字第1090112724號）、財團法人醫藥品查驗中心（CDE）認證對新冠肺炎藥物研發具潛力之藥物外，並通過美國FDA Phase I/IIa核准進行臨床試驗，長聖國際生技參與抗疫國家隊不遺餘力。

黃文良進一步表示，間質幹細胞的分化能力很強，可以調節免疫系統並抑制發炎，促進內發性修復，對抗重症患者的細胞激素風暴，希望能夠帶給患者恢復健康的機會。

另外，在新藥開發方面，長聖國際生技的樹突細胞腫瘤疫苗（ADCV01）治療多型性膠質母細胞瘤，目前正在進行台灣衛福部的2期臨床試驗；此外，異體臍帶幹細胞（UMSC01）治療心肌梗塞及腦中風第1期臨床試驗也在進行中，期望未來能帶來新的醫療契機。

黃文良表示，長聖國際生技提供合作醫療院所在特管辦法上的全方位服務，包括「特管送件、教育訓練、專人服務、專人傳送及專業製備」等五大服務優勢，以及自體免疫樹突細胞療法（DC）、樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞療法（DC-CIK）及自體骨髓間質幹細胞移植治療退化性關節炎（BMSC）。

此外，也積極與全台各醫療院所合作申請，截至目前為止，已與18家大型醫療院所合作及協助8家醫療機構獲得衛福部核准收案，替癌症患者爭取更多治療機會。

展望未來，黃文良表示，長聖國際生技期望成為亞太地區的高水準細胞製藥公司，並接軌國際與世界頂尖研究機構或同業結盟，開發先進的尖端細胞產品。

(工商 )