人工智慧（AI）浪潮席捲全球，中國醫藥大學暨醫療體系產學合作廠商－長佳智能公司，運用大數據優勢，布局智慧醫療領域，提供本地端（On-premise）與全雲端（Cloud）解決方案，12月3日－12月6日台灣醫療科技展大放異彩。

長佳智能創新開發「醫療AI孵化器-雲端生醫大數據平台」，奪下第十七屆國家新創獎-企業新創獎之殊榮。此平台為全台首創，並以大數據紮根，進而優化茁壯成提供以醫療臨床應用為主軸的「醫療AI產品」，集結長佳智能與國內外合作夥伴提供的醫療AI模型，可於雲端快速執行病徵篩檢分類與判讀之「AI應用市集」、透過No/Low Code方式快速、準確完成模型的「AI訓練平台」、並將其醫療AI擴大應用於基因、保健食品、美妝保養、保險業等不同產業之解決方案。

長佳智能連續兩年參與具放射醫學指標性的北美放射學會（RSNA; The Radiological Society of North America）所舉辦的醫療AI競賽中，2019年以腦出血AI判讀競賽榮獲全球銀牌獎，2020年更以肺栓塞AI判讀競賽於784個隊伍中脫穎而出，榮獲第24名，為全球銀牌獎外，兩場競賽皆為全台第一。

長佳智能董事長陳明豐表示，公司擁有高度研發能量團隊優勢外，並累積龐大醫療數據及高速演算能力，聚焦大數據與人工智慧於預防醫學、數位醫療以及精準醫療之創新應用。以AI優化與縮短醫療照護工作流程，並朝著「數位醫療的領航者」目標前進。

長佳智能於12月3日－12月6日台灣醫療科技展（攤位編號：M804）展出獲獎內容全台首創醫療大數據平台外，更將展出包含心電圖、脊椎骨折、胸腔X光、骨密度與骨齡等多項AI輔助判讀系統於本地端與全雲端的應用。

(工商 )