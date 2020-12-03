台股3日早盤開在13,988.49點，再戰萬四無功而返，受台積電（2330）ADR 2日下跌逾1.29％，以99.54美元作收，台股受到台積電ADR下滑的影響，再加上外資休假潮啟動，買盤無以為繼，所幸買盤逐步回籠，指數下跌幅度有限。

台積電早盤以499.5元開出，賣壓逐步出籠，一度下探至496元價位。

美國聯準會（FED）發表大多數地區經濟仍待刺激，且預計FOMC本月將提供新的資產購買計畫指引，激勵四大指數緩步走高，個股漲跌不一。

其中，美光上漲超過3.14％表現最為亮眼，谷哥、NVIDIA、AMD上漲超過1％。台積電ADR下跌１.31％、聯電ADR下跌1.89％。

國票投顧指出，台股已成功收復MSCI調節失土，再次站回所有均線上方，台股加權指數也再創收盤新高，距萬四點大關僅一步之遙，後續有望持續受惠資金效應，仍具有再度攻高契機。

(工商 )