2020 COSMO時尚盛典昨(2日)晚間在北京舉行，邀了許多大牌明星，其中「台灣媳婦」劉詩詩可說是人氣王，先是跟倪妮一同走紅毯，又被拍和唐嫣在後台聊悄悄話，上台時還跟流量女王楊冪鬥嘴，被問想穿越到哪段時間？劉詩詩說現在就挺好的，珍惜當下，被楊冪噹：「幹嘛搶我台詞」，可見兩人好交情。
劉詩詩昨晚以一襲黑白帥氣褲裝配上超長裙襬現身紅毯，被讚「又帥又美」，她和以紅綠色爆乳洋裝的倪妮一同現身紅毯，還嘟嘴玩親親，被讚最賞心悅目的紅毯組合。領獎時，劉詩詩被安排和楊冪等人同組領獎，主持人問大家如果能穿越最想回到什麼時候？劉詩詩接過麥克風說：「我覺得現在挺好的，珍惜當下」。
輪到楊冪時，穿著一身粉色深V洋裝露出事業線和半球的楊冪說：「我也覺得現在挺好的」，接著轉頭虧劉詩詩：「妳幹嘛搶我台詞？可以選的話想選站在劉詩詩旁邊，早一點說這句話，讓她沒話可說」，劉詩詩聽聞後便摀嘴大笑。
見此，網友紛紛說：「是雪見和龍葵啊！」、「劉詩詩怎麼做到又帥氣又溫柔的」、「兩大美女」，另有媒體拍到，休息時間劉詩詩在後台跟新手媽媽唐嫣坐著聊天，笑回：「劉詩詩今晚過於搶手了」、「感覺大家都好喜歡和劉詩詩做朋友」。
(中時新聞網)
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