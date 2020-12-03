罷免綠營多位民代的案件在各地如火如荼進行，其中罷免桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷與陳致中3人的第二階段連署書皆已送件中選會，高雄市議員高閔琳則尚在第二階段連署中。其中，王的連署書已通過中選會審核，確定於明年1月16日舉行罷免投票，黃、陳則正待中選會查對名冊中；換言之，目前僅王一人達標。網友見狀，直言：「王浩宇準備升官了！」

根據《TVBS新聞網》報導，王浩宇罷免案已達連署人數，將於明年1月16日舉行罷免投票；黃捷罷免案於7月31日提案、9月24日開始連署、11月20日提交連署名冊，中選會現正查對名冊中；陳致中罷免案於8月3日提案、9月3日開始連署、11月2日提交連署名冊，中選會現正查對名冊中。

至於高閔琳罷免案，於9月25日提案、11月7日開始連署，依規定須於60天內完成第二階段連署；因為起跑時間較晚，故目前尚在第二階段連署中。

自從6月6日時任高雄市長韓國瑜遭罷免後，各地罷免案「遍地開花」。韓雖已解職，新任高雄市長陳其邁也已上任滿100日，王浩宇、黃捷、陳致中、高閔琳4位市議員罷免案卻仍不斷進行中。網友看到目前僅王一人確定達到罷免投票門檻，留言表示：「王浩宇準備升官了！」

(中時新聞網)