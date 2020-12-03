投資人從上個月月線漲14%的股市中尋求獲利，歐股周三收跌。BioNTech股價飆升；英國成為全球首個批准輝瑞(Pfizer)/BioNTech疫苗的國家。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌0.21點或-0.05%，為391.69點。

英國FTSE 100指數漲1.2%，領漲其他歐洲夥伴；英國宣布下周起推出疫苗；然英國脫歐談判不確定性增，英鎊下跌。

疫苗在英國的正式推出，經濟前景應可獲得改善。FTSE指數已接近疫情前水準，從三月的低點收復了約60%。

在法蘭克福上市的BioNTech飆漲7.5%；而德國DAX跌0.5%，相形失色；德國零售銷售優於預期的表現，未影響市場情緒太多。

福斯集團跌2.1%。該集團的經營高層出現爭端和不確定性。

Capital Economics分析師Gambarini說明，過去數周因疫苗試驗正面數據而明顯大漲，所以上漲幅度放緩是不意外的，但是不確定這是否是修正的開始。

美國亦傳出刺激消息。紐時報導，總統當選人拜登(Bidon)表示，即使還沒有上任，首要工作是透過國會去推動一慷慨的新冠援助法案。拜登另指出，不會馬上移除對中國的第一階段貿易協定；此指川普總統先前對中國施加的貿易戰關稅。

歐盟首席團判代表巴尼耶周三表示，協議仍在懸而未決。預計本周英國首相與歐盟執委會主席隨時將進行通電，得出結論。

(時報資訊)