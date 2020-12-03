疫苗批准，周三倫敦原油期貨反彈近2%；據了解，英國已批准由美國製藥廠輝瑞(PFE-US)及德國BioNTech(BNTX-US)共同研發之新冠疫苗，並預計下周起開始進行接種，成為全球先驅。此外，美國參議院兩黨議員，公佈了一項規模9080億美元的經濟刺激方案，為停滯不前的新冠紓困談判帶來契機。

根據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至11月27日當周，美國原油庫存減少近68萬桶，優於美國石油協會(API)近期所公布的增加410萬桶，提振投資人信心。其中美國原油漲幅1.6%，倫敦原油漲幅1.8%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.73美元，報每桶45.28美元；1月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.37美元；1月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.24美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.83美元，報每桶48.25美元。(商品行情網)

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