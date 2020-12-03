天風證券分析師郭明錤出具報告指出，蘋果公司正在打造兩款重新設計的MacBook Pro筆記型電腦，並預計於2021年推出。此外，另一款新的平價型MacBook Air筆電將於2022年登場。

蘋果的MacBook系列早該翻新設計。蘋果在11月推出新款13寸MacBook Pro與MacBook Air筆電，採用了能證明蘋果在電池壽命和性能方面可擊敗英特爾的M1晶片。但是這些新推出的筆電並未提供太多硬體方面的新設計。儘管郭明錤並未點名觸控螢幕，但M1筆記型電腦現在已支援iPad和iPhone上的應用程式，表示蘋果未來有可能在電腦上加入觸控螢幕。

在疫情大流行期間，Mac電腦一直非常暢銷，該產品線第四財季營收較前一年同期大幅成長28%，但蘋果可以利用翻新設計將其M1晶片真正推向更多用戶。

由於看起來與採用英特爾晶片的機型沒什麼不同，現在升級到首款M1筆電的意願可能不是太高，但若進行重大設計變更，就可能有助於蘋果持續拉動新的購買潮。

郭明錤表示，更新設計的蘋果筆電將是最早採用新型mini LED螢幕的產品之一，這將成為該產品最主要的新規格之一。不過，他去年曾表示第一個mini LED產品將是2020年第三季出現的iPad Pro，但該產品並未採用此款螢幕。

(時報資訊)