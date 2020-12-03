臺灣期貨交易所與工商時報合辦的「New Futures」期貨學術與實務交流研討會，3日在台北喜來登大飯店舉行，現場計有200人參與，在寒冬中出席十分踴躍。

會中邀請金融監督管理委員會副主委許永欽、臺灣期貨交易所董事長吳自心、中華經濟研究院院長張傳章、國泰投信總經理張雍川、臺灣期貨交易所總經理黃炳鈞、政治大學數位金融創新實驗室執行長謝明華等產、官、學界代表共襄盛舉。

上午主題論壇由張傳章進行趨勢報告，解析後疫時代的亞洲投資展望與衍生性商品發展；而近年來，全球永續投資思維的興起，對金融市場的影響甚鉅，此專題由專精於永續投資策略的張雍川進行主講。

美國大選結果底定，全球未來金融走向及趨勢後市展望，由黃炳鈞解析期貨市場的未來動向；【主題座談】則由工商時報社長陳國瑋擔任主持人，與三位演講嘉賓及政治大學數位金融創新實驗室執行長謝明華共同探討2021年如何打造臺灣期貨市場國際關鍵競爭力。

下午場為【論文發表】由「論文徵集」活動中入選的20篇優秀研究論文進行發表，分為A、B兩個場次同時進行，特邀臺灣師範大學管理學院蔡蒔銓教授、政治大學金融學系楊曉文教授擔任主持人，並廣邀各大專院校教授、學生、機構研究人員及實務界人士共同參與。

期貨產業為現代金融市場中重要的一環，工商時報身為財經專業性媒體，期透過「New Futures」系列活動，與期交所共同打造學術與實務界的跨界交流平台，期能結合學術研究能量與市場實務經驗，為期貨市場注入新動能，開創期貨新時代的無限可能。

(工商 )