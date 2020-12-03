英國一名32歲辣媽在公園看見2名青少年踢足球後，竟然慾火焚身，邀請2人到家中喝一杯水休息一下，隨後與其中一名14歲青少年上床啪啪，事情曝光後，因該名少年「謊報年紀」，稱自己16歲，辣媽初審獲判無罪，此案仍在訴訟中。

綜合英媒報導，這名32歲辣媽媽文森（Teah Vincent），2018年下午5時午，在公園看見2名青少年盤球奔跑的美姿，起了色心，上前搭訕邀請他們到家中喝水休息，文森先在餐桌旁與2人聊天，聊到後來就談自己的身材與性事。後來年紀較大的大衛（David），感覺文森似乎在挑逗14歲朋友湯姆（Tom，化名）。

湯姆回憶表示，文森閒聊沒多久就藉口帶他上樓，當時他以為是要看電視或打電玩，還聽文森話的坐在床上，過沒多久文森卻赤裸回來，2人隨即發生性關係。

事情曝光後，湯姆的母親到文森家質問，為何與她兒子發生性關係？不料文森卻反嗆：「去找他X的警察過來！」，雙方因而鬧上法庭。

文森與湯姆法庭上均坦承發生性行為，但文森表示，湯姆當時自稱已滿16歲，由於16歲在英國已經可以合法性交，並未違反與未成年者性交法律，因此初審判決文森無罪，此案仍在進行纏訟。

(中時新聞網)