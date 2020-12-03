高雄市經發局上月28日在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，活動標榜免費喝木瓜牛奶，但不少民眾到場卻發現，沒人擺桌、木瓜牛奶也有限量50小杯，遭網怒轟騙肖耶！對此，高雄市府怒解約受託廠商，但廠商昨反轟，事前根本不知情！對被解約一事難以接受。

針對遭高雄市府解約一事，綸創公關顧問有限公司2日發聲明稿表示，關於高雄市政府經發局「109年度高雄市傳統市場、攤販臨時集中場創意行銷計畫」，11月28號市場購物慶「六合夜市場次」活動，我司皆依照機關核定工作計畫執行，其內容載明共執行5場次，提供每場次有3時段各50份的免費試吃，故執行項目就原為僅試吃，而非新聞輿論所載的「辦桌免費吃」之事實澄清。

綸創公關直言，因我司受委託之契約項目，並無一般認為辦桌定義之工作項目，且關於「辦桌免費吃」之新聞稿，也並非我司撰寫及發佈，相關新聞稿內容，事先亦不知情，故造成相關輿論，我司實屬無關。

「關於高市府與我司解約，是以本活動事件輿論中，民眾認定宣傳與活動現場不符，進而引起現場民眾不滿咎責解約」。綸創公關對此強調，但輿論起因之「辦桌免費吃」如上述第1、2點所載，與我司實屬無關，故並無違反契約內容，以非事實認定解約，慎難接受，我司已將發文雙掛號郵寄至機關，以惟權益。以上諸多與近日輿論內容差異部分，特此澄清，以維護我司商譽。

(中時新聞網)