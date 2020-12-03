台中市政府跨局處拒萊豬，市長盧秀燕要求全面防護。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

中央預計明年元旦起開放含萊克多巴胺豬肉及擴大牛肉進口，引發民眾及業者憂慮。台中市長盧秀燕2日傍晚再次召開跨局處會議，強力要求全市府動員分工完成各項拒「萊」把關工作；她表示，市府將做好因應準備，形成防護網，全面守護市民健康。

盧秀燕昨日在台灣大道市政大樓主持「強化瘦肉精食安監控執行計畫跨局處研商會議」，副市長陳子敬、黃國榮、各局處首長均出席與會。盧秀燕表示，明年中央開放含萊克多巴胺豬肉及擴大牛肉進口如無法暫緩，市府會盡全力因應；9、10月起已透過跨局處分工合作進行把關，她並要求各局處在這最後一個月內加強準備，全體動員拒萊豬。

衛生局長曾梓展說，市府自9月起已辦理業者實地輔導、教育訓練及民眾宣導等工作，透過跨局處合作，以肉品進口、產製業者及餐飲、販售業者為對象，分別從市場、超市大賣場、商圈夜市等各類場域加強稽查，並宣導標示規範，讓相關業者清楚標示肉品來源，保存來源證明供查驗，讓民眾安心選購。

市府強調，明年起市府各局處將加強牛豬肉品抽驗與標示稽查，至少抽驗稽查7000件以上；另市府將在年底完成台中市政府官網美豬美牛宣導專區的建置與開放，並依照《台中市食品安全衛生管理自治條例》第八條規定，率先公布自明年1月1日起的牛豬肉品抽驗與稽查結果、產地國別、檢驗值等資訊，供民眾查詢，資料全部上網公開透明，讓市民安心消費。

(中時 )