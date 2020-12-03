天后張惠妹31日回故鄉台東舉辦跨年演唱會，節目流程和新的宣傳影片出爐，阿妹預計當晚9點30分開唱，將一路陪伴大家倒數跨年；但因應秋冬新冠肺炎疫情，這次演唱會將採實名制入場，若疫情嚴峻，則不排除不開放民眾進場。

阿妹年底回到故鄉舉辦免費的跨年演唱會，新的宣傳片以選接新的烏托邦為內容，她也邀請大家一起跨年，看了讓粉絲和民眾都好期待。但受到近來香港、南韓及印尼疫情嚴重，台北市也宣布本土案例超過15人，活動照辦但不讓人聚集，加上秋冬新冠肺炎傳播邁入高峰期，台東縣府因此嚴陣以待。

台東文化處長鍾青柏表示，縣府將隨時密切注意整體疫情發展，目前訂於10及20日為疫情觀察點，如果疫情嚴重，就會請示中央流行疫情指揮中心，並對外宣布希望民眾不要來，甚至不排除不開放民眾進場；不過，這是最壞的情況，以台東目前仍保持零確診的現況，機率不大。

鍾青柏強調，演唱會將採取開放民眾線上登記，疫情如果在控制範圍，演唱會當晚就採實名制入場，同時也是「實聯制」1人登記，5名親友就能進場，相當方便，只是若疫情嚴重，則不開放進場，屆時演唱會是否照辦，則由阿妹經紀公司決定，煙火秀照常施放。

縣府文化處網站設置跨年晚會專區，並貼出12月31日節目表，演唱會從當天下午3點開始至零時30分結束，張惠妹預計晚上9點30分開唱，11點55分跨年倒數施放煙火。

文化處表示，活動配合中央防疫新生活運動，採行實聯制措施，民眾可上台東縣政府文化處歲末系列活動官網https：／／reurl.cc／WLmOLx線上填寫。

(中時 )