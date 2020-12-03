富邦證券去年起積極布局並推出多檔符合市場需求的主題式ETN，使整體金融市場投資商品更加豐富多元，其中以蘋概股為主題的「富邦特選大蘋果報酬指數ETN」（02000）近日更榮獲《The Asset》雜誌「Triple A Private Capital Awards─最佳結構型投資解決方案─股權類大獎」。

富邦證券在正式發行ETN前，即長期擔任各家投信所發行ETF的參與券商及流動量提供者，標的指數遍及國內外股價指數、債券類指數、商品類指數及波動率（VIX）指數等，商品類型除原股型外，亦包含槓桿及反向ETF，因此富邦證券熟稔各種指數報酬複製方法、再平衡方式及各種避險方式，具備足夠之專業能力承作ETN業務。

因此，在2019年4月主管機關發放後，富邦證券即於去年一連發行「富邦特選大蘋果ETN」（02000）、「富邦存股雙十ETN」（020001）、「富邦世代通訊ETN」（02012)等3檔ETN，於當年度無論發行檔數，平均成交量及市場占有率等方面均站穩第一。更於今年初領先業界推出富邦「特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍」ETN（02001L）與富邦「特選大蘋果報酬指數單日反向一倍」ETN（02001R）等兩檔槓反型ETN，使ETN市場增加能夠多空操作的空間。

富邦證目前所發行的ETN具有「發行期最長」、「發行單價最低」、「贖回最寬鬆」等三大特點，包括發行期間長達10年，滿足投資人中長期投資需求；平易近人的5元訂價策略，降低投資門檻，有效達成普惠金融願景。

另外，富邦ETN的強制贖回條款訂定最為寬鬆，兼顧投資人低檔佈局及風險控管兩項需求，以上的發行條件設計皆顯示富邦證券深耕ETN市場，並對該項商品未來發展具有相當程度的信心。

再加上在連結標的指數設計上，能夠確實剖析鎖定國人偏好的投資主題，包括蘋概股、高殖利率存股及近年最夯的5G概念股等進行主題型ETN發行，因此深受投資人的青睞。

富邦證券股權衍生性商品部資深副總表吳仁傑示，今年整體金融市場面臨內外嚴峻考驗，富邦證至今已推出五檔主題特色鮮明的ETN，就是希望能藉此掌握商品發展先機並提供投資人一項新型態的交易工具，此次能夠榮獲《The Asset》雜誌「Triple A Private Capital Awards─最佳結構型投資解決方案─股權類大獎」，代表給予富邦證券ETN團隊極高肯定，更是代表富邦穩健經營的優良品質保證。

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