中國滬深300指數本週直接站穩5000點大關之上，除了正式宣告突破過去四個月的箱型整理區間，更改寫2008年初以來波段新高點，預期在全球景氣復甦、中國境內經濟面持續好轉等多方利多激勵下，外資券商預估明年底前滬深300指數上看5570點，距離2007年10月的歷史高點5891點僅差些許距離。

根據統計，下半年來37檔投信發行中國與大中華相關基金，以安聯中國策略、保德信中國品牌、匯豐中國動力三檔基金表現最為傲人，報酬率分別為28.28%、27.55%、25.21%，且前三強清一色為直接參與中國市場的中國基金。

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，中國的經濟基本面確實好轉，就生產端而言，工業增加值持續轉佳並優於預期，工業企業利潤總額累計值在10月已經恢復正成長，顯見景氣回暖開始實質反映於企業利潤；而對於內需投資來說，中國民間投資動能趨強，顯示整體需求逐步回升，及政府紓困措施奏效，帶動民間企業投資意願提升，預估疫情過後各企業營運逐步恢復正軌，第四季企業生產及投資可望持續升溫。

再者，中國的消費數據也同步加速改善，許智洋說明，特別是疫情期間影響最為嚴峻的餐飲收入，10月年增率回到正成長軌道，且隨著經濟社交活動逐步恢復，全國居民可支配收入亦進一步回升，消費復甦態勢可望延續，並且帶動相關個股的投資契機，此外，疫情期間部分企業進行汰弱留強，當市場回歸正常軌道，預期體質健全的大型股較有成長空間。

(時報資訊)