競爭油品走低，拖累周三馬來西亞棕櫚油回落；因大連與芝加哥豆油走低，削弱棕櫚油競爭力，抵銷市場對供不應求的擔憂，拖累馬來西亞棕櫚油價格回落逾1%。

分析師表示，因反聖嬰現象影響棕櫚油收成，供應問題還是存在，因此就基本面看來，並不會引發大量拋售潮，因此棕櫚油價格仍受到支撐。

終場2月棕櫚油期貨收低34馬幣，或1.02％，至每噸3,313馬幣（813.01美元）；大連期交所豆油下跌1.3％，棕櫚油下跌1.5％；芝加哥期交所豆油下跌0.2%。(商品行情網)

(時報資訊)