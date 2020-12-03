《商情》競爭油品走低 拖累馬來西亞棕櫚油回落 09:592020/12/03 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 競爭油品走低，拖累周三馬來西亞棕櫚油回落；因大連與芝加哥豆油走低，削弱棕櫚油競爭力，抵銷市場對供不應求的擔憂，拖累馬來西亞棕櫚油價格回落逾1%。 分析師表示，因反聖嬰現象影響棕櫚油收成，供應問題還是存在，因此就基本面看來，並不會引發大量拋售潮，因此棕櫚油價格仍受到支撐。 終場2月棕櫚油期貨收低34馬幣，或1.02％，至每噸3,313馬幣（813.01美元）；大連期交所豆油下跌1.3％，棕櫚油下跌1.5％；芝加哥期交所豆油下跌0.2%。(商品行情網) (時報資訊) #大量 #棕櫚油 #馬來西亞 #豆油 #競爭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》競爭油品走軟 拖累馬來西亞棕櫚油收低 11:252020/12/01 財經 《商情》運價走弱 BDI指數續跌 09:592020/12/02 財經 《商情》美元走軟 帶動紐約棉花收高 10:002020/12/02 財經 《商情》運價回落 BDI指數微跌 11:252020/12/01 財經 《商情》黃金亞洲電子盤走跌 15:222020/12/02 財經 《基金》台股基金績效紅通通 67檔淨值創新高 17:212020/12/02 財經 王健全談轉型 籲創新思維與制度 04:102020/12/02 焦點要聞 《商情》供應趨緊 拉抬馬來西亞棕櫚油漲逾1％ 10:002020/12/02 財經 《商情》空頭回補 激勵LME期銅漲逾7年高點 11:252020/12/01 財經 美食、統一 雙題材點火 04:102020/12/02 證券．權證 財經熱門新聞 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 川普2殺招逼死陸企 謝金河爆背後暗挺兩大台廠 - 要聞 新法實施後 結清後減薪回聘 恐重罰150萬 - 財經要聞 - 工商時報 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 地方包圍中央？西澳州長促莫里森修復中澳關係避免貿易損失 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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