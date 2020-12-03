國內今天新增1名境外移入個案，中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今（12/03）日下午14:00將召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明新增1名境外移入個案等最新疫情。

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入境要持PCR陰性證明 陳時中：避免在飛機上感染

(中時新聞網)

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