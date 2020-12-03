新增1境外移入 指揮中心14：00臨時記者會說明 10:082020/12/03 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內今新增1境外移入個案，中央流行疫情指揮中心下午14：00將召開臨時記者會說明。圖為指揮中心發言人莊人祥。(圖/截自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今天新增1名境外移入個案，中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今（12/03）日下午14:00將召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明新增1名境外移入個案等最新疫情。 白宮美女發言人老公亂入記者會 意外槓上川粉播客 入境要持PCR陰性證明 陳時中：避免在飛機上感染 (中時新聞網) #境外移入 #確診 #指揮中心 #莊人祥 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 靈鷲山水陸空大法會2度延期 12／9登場全程線上直播 14:532020/12/03 寶島 海外檢測頻出錯 陸採雙保險驗證 04:102020/12/03 生活新聞 阿妹台東跨年演唱會 採實名制1人登記5人入場 10:012020/12/03 寶島 國籍航空空服員居檢違規 指揮中心爆5人GG 14:162020/12/03 生活 國發會主委 龔明鑫： 政府將加速供應鏈重組 04:102020/12/03 產業特刊 新增1境外移入 台女11月底壓線返台 今確診 13:552020/12/03 生活 5人持陰性證明入境 仍確診 04:102020/12/03 生活新聞 給方便當隨便！5空服員成防疫漏洞 指揮中心無法可罰 15:012020/12/03 生活 生活熱門新聞 全聯「神級」水餃買1送1 她搶買4盒吃一口驚呆 - 生活 國籍航空空服員居檢違規 指揮中心爆7人GG - 生活 妹子上捷運就坐博愛座 理由曝光網狂讚：合理 - 生活 變天！入冬最強冷空氣今晚到 專家：這2天下探13度 - 生活 「你的手好冰」辣媽心疼熊貓外送掏小費 他一看傻眼：想坑我？ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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