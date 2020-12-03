人民幣中間價升19個基點 人行進行逆回購 10:092020/12/03 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價3日報6.5592元，升值19個基點。2日中間價6.5611元，2日官方收盤價6.5684元，2日夜盤收報6.5632元。 香港信報報導，中國人民銀行3日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購（附賣回）操作，規模與2日持平。因有800億元逆回購到期，單日淨回籠700億元。 據路透統計，11月30日當周公開市場共有4,300億元逆回購到期。人行於11月30日在展開1,500億元逆回購操作的同時，意外又進行2,000億元MLF操作。 (工商 ) #逆回購 #基點 #人行 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 當選後首表態 拜登：不會取消對中關稅 04:102020/12/03 全球財經 操盤心法－萬四來回震盪，資金重回低基期股 04:102020/12/03 證券．權證 陸港觀盤－社會融資、GDP、貨幣政策 影響陸股後市 04:102020/12/03 全球財經 吳慷仁軋鄭人碩賀歲片開戰 04:102020/12/03 娛樂新聞 拜登不推翻美中貿協 不撤關稅 04:102020/12/03 國際大事 搶灘萬四望萬五 外資重防禦 04:102020/12/03 證券．權證 環球晶帶頭 櫃買指數創高 04:102020/12/03 證券．權證 年底迎掛牌潮 將掀搶購熱 04:102020/12/03 證券．權證 外幣新優利專案出爐 南非幣最優 04:102020/12/03 投資理財 一千個愛心零錢箱 08:302020/12/03 生活 財經熱門新聞 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 新法實施後 結清後減薪回聘 恐重罰150萬 - 財經要聞 - 工商時報 台積電休息、聯電帶頭衝 台股首破14000創史上新高 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 川普2大殺手鐗逼死陸企 謝金河爆背後暗挺兩大台廠 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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