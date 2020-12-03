人民幣兌美元中間價3日報6.5592元，升值19個基點。2日中間價6.5611元，2日官方收盤價6.5684元，2日夜盤收報6.5632元。

香港信報報導，中國人民銀行3日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購（附賣回）操作，規模與2日持平。因有800億元逆回購到期，單日淨回籠700億元。

據路透統計，11月30日當周公開市場共有4,300億元逆回購到期。人行於11月30日在展開1,500億元逆回購操作的同時，意外又進行2,000億元MLF操作。

(工商 )