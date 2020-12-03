民眾到特定場所需戴口罩，有謠言指出，有很多人因沒戴口罩，遭警察開罰；疫情指揮中心表示，這是不實訊息，目前無人因未戴口罩挨罰。若民眾未戴口罩且勸導不聽，才會開罰。

中央流行疫情指揮中心推動秋冬防疫專案，民眾自12月1日起，民眾到8大類場域，包含「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）」等，必須強制戴口罩。

有謠言在通訊軟體及社群媒體流傳，所述「12/1開始，超商、公共場所都要戴口罩，好多人因沒戴口罩，警察於某超商門口開罰單~3000元」；指揮中心2日深夜闢謠，此訊息為不實訊息，請民眾勿轉傳。

指揮中心發言人莊人祥上午受訪表示，經查證，此事件是因有民眾致電110報案，檢舉有民眾沒有依法戴口罩，警察因此到場了解狀況，登錄未戴口罩民眾的資料並勸導，但並未開罰，網傳很多人遭開罰是不實訊息。

莊人祥說，強制要求民眾在8大類場域務必佩戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，才會依法開罰，目前並未有開罰的情事。若民眾接獲來源不明的疫情訊息，應先行查證，勿隨意散播，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。

此外，莊人祥說，民眾若發現有人未依規定佩戴口罩，應告知場所人員處理，由場所人員先予勸導，經勸導仍不聽者，場所人員可蒐集相關事證及資料向地方政府進行檢舉。地方政府會分工派員處理。（編輯：黃世雅）1091203

(中央社)