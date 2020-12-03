日南國中舉辦「公共安全消防體驗教育」，孩子們體驗滅火及逃生方式。（日南國中提供／陳淑娥台中傳真）

一場重大火災會造成家破人亡，為讓孩子了解消防知識，台中市日南國中2日邀請幼獅消防隊和義勇消防總隊婦女防火宣導大隊舉辦「公共安全消防體驗教育」，包括防火宣導、射水體驗及濃煙避難逃生演練，讓同學實地體驗如何滅火灌救等，由於身歷其境，讓參與師生皆留下深刻印象。

婦宣隊長張秀娟表示，婦宣隊前年就曾和學校共同辦理防災話劇比賽，本次的防火宣導與演練，讓每位同學都能親自體驗，走進事先安排好濃煙密布伸手不見五指黑暗空間，學會該如何自保獲得最大的生存機會。

防火宣導與演練共有許多學生參與，其中今年接任家長會長和副會長的企業負責人賴家業、張信忠，也親自到場示範如何30秒快速的消防著裝以及滅火灑水，顯得格外吸睛。賴家業指出，他們能安心的生活和發展事業，是有一群幕後警消英雄在為大家守護，所以他積極投入義消工作，雖然事業很忙，很願意為社會多盡一份心力守護家園。

校長舒富男表示，賴家業、張信忠是日南國中校友，事業經營都很有成就，且熱心公益，擔任義消多年，只要有火警發生，馬上就丟下手邊工作，參與救災任務，賴會長近日更參加消防局舉辦全市義消競技大賽著裝比賽成績優異，將代表台中市參加全國義消著裝比賽。

學生張茗棋體驗後說，在濃煙和黑暗中摸地爬行，真的很有臨場感，很震撼！學生陳士楷則表示，從體驗中更深刻了解到警消的辛苦付出，以後願意投入義消行列。學生徐可庭指出，看到家長會長親自示範這麼厚重的裝備，能迅速敏捷完成，真的很了不起。

日南國中舉辦「公共安全消防體驗教育」，孩子們體驗滅火及逃生方式。（日南國中提供／陳淑娥台中傳真）

日南國中舉辦「公共安全消防體驗教育」，孩子們體驗滅火及逃生方式。（日南國中提供／陳淑娥台中傳真）

日南國中舉辦「公共安全消防體驗教育」，孩子們體驗滅火及逃生方式。（日南國中提供／陳淑娥台中傳真）

日南國中舉辦「公共安全消防體驗教育」。（日南國中提供／陳淑娥台中傳真）

日南國中舉辦「公共安全消防體驗教育」。（日南國中提供／陳淑娥台中傳真）

(中時 )