有學者不斷呼籲，應將防捲入裝置從距地40公分下修至20公分，避免內輪差導致人車倒地後，被捲入車底遭後輪輾斃，但他質疑，至今尚未見到交通部有進一步動作。立委洪孟楷今日也在立法院交通委員會質詢時再度追問進度，並問交通部長林佳龍是否認同修法。林佳龍表達支持。交通部也承諾年底前提供相關資料。

洪孟楷秀出新聞資料直指，光半年時間就一堆新聞報導不少人在路上被後車輾斃，這都是每天上演的社會新聞，但防捲裝置的實驗進度至今還沒出來。

洪孟楷說，為何本國跟國外有那麼多不同？因歐美實驗不符合台灣民情，歐美國家騎乘機車的比例較少，不然就是騎重型，這是台灣跟歐美不同的地方，台灣騎乘機車、自行車的人口比例較多，當行車在路上有顛覆倒地時，就易被後車輾斃，交通部是否應更積極討論防捲入裝置的修法，讓倒地的人不至於進入大車下，部長是否認同？

林佳龍表示，這方向支持，目前也實驗中，也跟美國要到資料，會加快；車安中心召開多次座談會，目前針對大家專業的建議去模擬實驗，也有找到美國防捲設施的參數。路政司表示，若參數可以使用，年底前會提供相關資料。

(中時 )