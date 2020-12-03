台北市明倫社會住宅招租，3房型每月租金高達4萬，台北市長柯文哲語出驚人稱「不希望全是窮人住」，引發批評。市議員游淑慧更爆料租金是上月才調整，柯文哲3日表示，現在社宅數量還很少，「我是不希望社宅變成抽樂透！」

柯文哲日前面對外界質疑明倫公宅房型，回去說要檢討，但他昨態度轉變，強調當初設計就是按北市戶口人數去登記，況且公宅要達到混居目的，否則未來可能成貧民窟，不希望整棟社宅裡面住的都是窮人。

柯文哲今出席田園城市成果發表，被問到社宅太貴被柯黑出征，他說，社宅是混居慨念，照顧到我們要照顧的人，但也不要引起地區反抗，這樣不是很好嗎？

面對「窮人說」引發貼標籤爭議，柯文哲強調，那只是他用詞修飾不好，意思你們是知道的，這是混居的概念。

此外，游淑慧爆料租金是上個月才調整，原本租金從2萬多變4萬多，柯文哲則說，租金計算有一個公式，政治也要務實，社宅超過30％那就算了，現在數量還很少，「我是不希望社宅變成抽樂透，抽樂透你聽懂嗎？如果價差那麼多，就抽到你就賺到。」

(中時 )