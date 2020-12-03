美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周三發布聯合聲明表示，應將周二公布的提案作為「立即進行兩黨、兩院談判的基礎」。

受此激勵，周三美股從盤中低點反彈。

一群兩黨議員周二提出規模達9080億美元的新冠紓困振興方案，其中包括援助小型企業的逾2000億美元「薪資保護貸款計畫」，1600億美元的州與地方政府援助，1800億美元提供每周加發300美元失業補助直到明年3月所需資金，160億美元用於新冠肺炎檢測、接觸史追蹤與疫苖配送，820億美元投入教育，450億美元投入交通領域，也將為租金援助、兒童照護與寬頻建設等提供資金，但不包括再度向美國人民直接發放現金。

但參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周二仍然拒絕接受這個由兩黨議員提出、試圖打破僵局的提案。麥康諾向來支持選前由參議院提出的約5000億美元法案，他在周二重申希望通過的是一項「針對式的援助法案」。

眾院議長佩洛西與參院少數黨領袖舒默周二敦促麥康諾將這個逾9000億美元的兩黨方案作為紓困案協商的基礎，去批准一個規模較小的援助法案。

麥康諾與眾院民主黨第二號人物霍耶（Steny Hoyer）將於周三就新冠激勵方案展開本周的第二度協商。霍耶表示，希望能在「未來幾天」達成協議。此外，麥康諾與霍耶都暗示，他們可能將援助條款納入國會必須在12月11日通過、以避免聯邦政府關門的政府撥款法案。

StoneX全球市場策略師Yousef Abbasi表示，在跛腳鴨會期通過財政激勵措施的可能性確實在上升，但是任何將被考慮的所有方案都可能遠小於選前討論的1兆美元。

(時報資訊)