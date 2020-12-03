1.聯電(2303)：吃到高通、輝達單，盤初股價開高漲至42.35元。

2.南亞科(2408)：美光上調明年財測，昨三大法人聯手買超6667張，激勵今早股價漲逾3.5%。

3.商丞(8277)：昨外資買超51張，今早股價進入第三天強攻，漲幅逾8%、達9.24元。

4.大成鋼(2027)：基本面向好，投信連日買超，昨外資加入多頭行列，今早挾量強彈逾6%，30關在望。

5.燁輝(2023)：售地估賺5.38億元，貢獻每股0.28元，今早股價震盪走高逾2.5%反應。

6.新揚科(3144)：日本母公司收購，鍍金衝高近半根漲停板。

7.英濟(3294)：全年看獲利，特定買盤持續加碼，漲幅達7%。

8.國巨(2327)：農曆年前訂單無虞，本土法人持續力挺，今早再創高，寫下3月以來高價。

9.台泥(1101)：大陸拚基建推動水泥漲價，突破高檔盤整格局，來到44元。

10.欣陸(3703)：基本面佳，回檔後引買盤承接，今早反轉向上走高近2%。

11.吉源-KY(8488)：Q3營運轉盈，加開生產線迎市場需求，股價續強寫10個月高點。

12.京城銀(2809)：前11月EPS 4.34元，股價反應財報走高1%，回到月線。

13.天鈺(4961)：11月營收年增逾7成，前11月增14.77%，早盤強漲逾4%，觸及46.5元、再寫波段高價。

14.西勝(3625)：上月營收年減3成，股價續位高調節，下滑逾2%。

15.華航(2610)：貨運運能看增，Q4拚返獲利，買氣不退散，晨盤續漲逾3%，一度登10.8元之波段新高點。

16.動力-KY(6591)：中長期股價仍有驅動力，外資買超力挺，早盤翻紅漲近5.5%，衝上短波新高價。

17.台航(2617)：下午證交所法說率先暖場，加上外資轉小幅買超，多方擁簇，股價強漲逾4%。

18.台康生技(6589)：與寶齡等合作開發新冠快速檢驗試劑獲歐盟認證，今聞訊跳漲5%，站穩月線。

19.和鑫(3049)：昨獲外資買超1214張，早盤放量彈高5%，改寫10個月高價。

20.合晶(6182)：獲外資連14買，早盤挾量攻漲停，衝上兩年高價。

21.晶碩(6491)：11月營收為5.34億元，年增54.01%，早盤急鎖漲停，飛上天價275元。

22.大同(2371)：IE5超高效率大型電巴動力系統，車廠接洽拚入市，早盤逆勢揚升5%，登波段高。

23.力肯(1570)：買盤點火，今噴量觸頂，攻近半年高。

(時報資訊)