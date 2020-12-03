一名女網友在網路上抱怨男友隨意讓陌生人進入社區，她說男友日前在社區門口遇見陌生女子，女子說她男友睡著了，要他幫忙用磁卡開門、搭電梯到14樓，男友以為該女很漂亮、不像壞人，答應幫忙後還建議對方到他住的13樓後，再走逃生樓梯上樓；沒想到該女是樓上鄰居的前女友，因精神狀況不佳求復合，一度發生肢體口角衝突。

該女友在Dcard上發文表示，男友某日下樓買飲料，有點久才回到家，進門時心情看似不錯，稍晚她聽到外頭傳來吵架聲，伴隨女生的尖叫，原本打算報警，但爭吵約莫半小時後結束，她以為已有人報警，便去睡覺，隔日早上她被警衛在對話機中吵醒，警衛說有名男住戶要求找她男友。

男子好心幫陌生女子開門上樓，沒想到對方是鄰居的前女友，來社區要求復合、鬧事。（圖／翻攝自Dcard）

原來男友前一晚下樓時，遇見一名自稱某住戶女友的女子，該女子說她男友睡著了，她沒有磁卡不能開門、坐電梯，已經在一樓等了半小時，請求對方當忙開門；男友認為「這個女生漂漂亮亮的不像壞人，更何況手提大包小包，感覺很辛苦」因此幫忙，因為各樓層有特殊磁卡、互不相通，他還帶女子到自己住的13樓，讓女子走逃生通道到14樓。

沒想到該女子是樓上住戶的前女友，精神狀況不好，要求與該住戶復合、同居，甚至看見該住戶現任女女，還出手拉對方頭髮，因此傳出打架聲。許多網友看到文章都留言說一般人遇到此狀況，大多會幫忙，要原po不要怪罪男友了，但原po回應社區安全概念還是要有，「你讓一個不認識的進來，賭的是整棟大樓其他住戶的安全問題。」

(中時新聞網)