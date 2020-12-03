健保會日前開會提出健保費率提升至4.97％及「5.47％至5.52％」2案，但衛福部長陳時中日前受訪時，被外界認為傾向中間費率的「丙案」，衛福部部長陳時中表示，提報的費率各有專業立場，要考慮全體國民需要、加上配套選擇最適合的方案，而補充保費也會連動調整。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部等部會針對「原住民藥用植物及台灣原生藥用植物之發展現況」專案報告。

立委莊競程詢問，補充費率是否會一併調整？陳時中指出，提報的費率各有專業立場，要考慮全體國民需要、加上配套選擇最適合的方案，如果要維持越久費率會越高，考慮後疫情時代的國民經濟負荷等也要列入考慮，而補充保費也會連動調整。

立委蔣萬安詢問，希望此次費率調漲可以維持多久？陳時中說，在疫情之前原本希望可以維持4年至5年，但目前是疫情的時代，有些人的經濟也受到影響，而消費者版本僅能稱1年、恐怕會使健保變動太快，「2年是可以考慮的方向」。

蔣萬安再詢問，此次費率調整何時上路？陳時中說，以往都是1月1日起調整，現在看疫情衝擊、經濟情況決定，會有彈性，但還是給行政院做最後決定。

(中時 )