中鋼與螺絲產業2日舉行產銷聯誼會時，業者罕見力挺中鋼調漲明年第一季棒線價格，業者大聲說「該漲就漲」，但漲幅不宜太大，以利下游接單。

中鋼執行副總經理黃建智表示，中鋼這次盤價，將會考量匯率和下游產業競爭力問題，做適當的調價，且也會全力供料給下游客戶。明年農曆年是牛年，希望明年鋼市和上下游產業都能「牛轉乾坤」和「否極泰來」。

中鋼與業者的產銷聯誼會，假高雄岡山東區海味餐廳，由中鋼營業銷售處長李文周主持，邀請螺絲公會理事長蔡圖晉、中鋼執行副總黃建智、業務副總劉敏雄、業務助理副總黃凱民及朝友螺絲董事長孫得人、春雨、三星等200多家廠商代表參加。

劉敏雄表示，去年鋼市受到美中貿易大戰影響，今年則受到新冠疫情干擾，4、5月市場最慘時，汽車螺絲接單大幅衰退到只剩三、四成，但近來隨著大陸、歐美汽車業復甦，汽車螺絲接單已回升到七、八成，預期明年市況會更加復甦，希望業者把握機會，做好超前部署，迎接榮景的到來。

蔡圖晉指出，目前國外疫情仍很嚴重，國內相對穩定，但須防範疫情的肆虐，降低衝擊。目前隨著美國、歐洲市場買氣回升，螺絲較有接單機會，除希望下游備妥料源外，也預告中鋼棒線產品要漲價了，希望中鋼不要漲太多，主要希望能考量匯率升值和煤鐵礦進口成本降低等因素，以利下游接單，和延續好的市況。

業者林敬典也表示，今年4～9月是外銷螺絲最慘的時候，但10月開始訂單就好轉，尤其在中鋼的加持下，小螺絲接單相當好，因此在市場好轉之際，他認為中鋼下季盤價「該漲就漲」，只是漲幅不宜太大，讓下游有緩衝的時間，等到第二季市況持續好轉時再予以補漲。

黃建智則表示，目前市場已走出隧道，並看到前面的亮光，明年農曆年是牛年，希望牛年股市大好，且希望鋼市和上下游產業都能「牛轉乾坤」和「否極泰來」。

(工商 )