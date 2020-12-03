由宏碁創辦人施振榮支持籌畫的灣聲樂團2021《臺灣的聲音－新年音樂會》，連續三年舉辦，今年門票開賣兩週完售創紀錄。

全世界許多國家都有屬於自己的新年音樂會。知名者像是維也納新年音樂會自1939年至今已經有81年歷史，灣聲樂團《臺灣的聲音－新年音樂會》舉辦兩年，國人在元旦當天收看的收視率，都超過維也納新年音樂會。可見，臺灣需要一個真正屬於自己的新年音樂會，希望未來年年舉辦，成為一個傳統。

《臺灣的聲音－新年音樂會》希望將臺灣音樂古典化，古典音樂臺灣化，用維也納新年音樂會的規格，製作一個專屬臺灣人的新年音樂會，只演奏屬於臺灣的文化和音樂，也希望藉此將臺灣的名字和音樂文化放上國際的地圖上。

有別於傳統交響樂團的編制，灣聲樂團設計出全球唯一且獨特融合東西方交響樂團樂器的新創編制。除了完整的西方交響樂器還加入了一組國樂演奏家，共80人的新創管弦樂團編制，將呈現中西合璧的二十一世紀新交響樂形式。

2021年新年音樂會演出內容由灣聲音樂總監李哲藝指揮及策畫，張翰揚擔任現場導聆。為展現臺灣多元文化特色，今年再度邀請歌仔戲名伶唐美雲、臺灣京劇首席文武老生唐文華、來自屏東原鄉由金曲獎得主查馬克．法拉屋樂指導的泰武古謠傳唱。

音樂會下半場由國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚與李哲藝共同製作創作〈臺灣電影交響組曲〉，橫跨60年、17部經典臺灣電影音樂。此外，韓裔長笛演奏家崔娜卿將演奏李哲藝全新創作的「臺灣貳拾肆Taiwan 24」，樂曲以詩人向陽得獎詩集「四季」發想，描述對於臺灣一年二十四節氣的景緻與感受。

音樂會舞台也將以臺灣本島漂浮於空中為設計主題，橫向以臺灣造型出發，也像飛躍海面的鯨豚。在地平線展開的是，山海共融的意象，東部的朝陽與悠遊的綠蠵龜，山林與西部平原的梅花鹿，相互交織出島嶼豐富面貌，燈塔與暖調的選色，祈願以溫暖作為指引，告別舊有的不安，走向2021。

(工商 )